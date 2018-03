Burkina Faso: Déclaration du Président du Faso suite à l'attaque terroriste du 02 mars 2018

document

Peuple du Burkina Faso

Chers Compatriotes

Ce Vendredi 02 Mars aux environs de 10 heures, le peuple burkinabè a été victime d'une attaque barbare, en plein cœur de sa capitale, à l'Etat-major général des Armées et à l'Ambassade de France.

Une fois encore, les forces du mal, les ennemis de la liberté, de la démocratie, de la Justice et de la prospérité ont tenté de semer la désolation dans notre pays en tuant et en blessant dans la cruauté absolue, des Burkinabè qui font quotidiennement la fierté de notre Nation.

Au nom du Peuple burkinabè, du Gouvernement, et à mon nom personnel, je rends hommage à toutes les victimes et à tous les blessés de cette attaque inhumaine. Aux familles éplorées, j'adresse les condoléances de la Nation et j'exprime toute ma solidarité.

A tous les blessés admis dans les centres de soins, je formule mes vœux de prompt rétablissement.C'est le lieu pour moi d'adresser mes encouragements à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont mis hors d'état de nuire les ennemis de la Nation.

Je réitère mes encouragements au personnel médical et à toutes les bonnes volontés pour leur mobilisation exemplaire. Je voudrais inviter les populations à renforcer la collaboration avec nos Forces de Défense et de Sécurité dans notre lutte commune contre le terrorisme.

Peuple du Burkina Faso

Chers Compatriotes

Rien, absolument rien, ne peut justifier un tel acharnement aveugle contre l'Etat burkinabè, ses institutions et les valeureuses populations éprises de paix, de démocratie, de justice et de progrès. Ni la quête du pouvoir, ni la cupidité, ni la vengeance, ni aucune valeur philosophique ou spirituelle, autant que la recherche effrénée de la gloire et des honneurs, ne peuvent justifier de telles forfaitures contre un peuple paisible qui n'aspire qu'à la prospérité.

En ces moments d'épreuves, je voudrais réaffirmer à l'Afrique et au monde entier ma foi inébranlable en la capacité du Peuple burkinabè à préserver sa dignité et à opposer une résistance farouche à ses ennemis tant intérieurs qu'extérieurs.C'est pourquoi, face à l'adversité, nous devons rester mobilisés comme un seul homme, tout en restant intransigeant pour défendre notre vivre ensemble.

Chacune et chacun de nous doit assumer son rôle et son passé, dans l'humilité, pour continuer à mériter la reconnaissance des générations présentes et futures.Cela nous impose un engagement collectif sans faille et des sacrifices à consentir à tous les niveaux pour notre devenir commun.Pour ma part, je réaffirme mon attachement à la démocratie, à la justice et au progrès. Je veillerai à ce qu'il en soit ainsi.

Que Dieu bénisse le Burkina Faso.