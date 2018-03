Tunisie: Tunis capitale des médias sportifs ?

Outre la Tunisie, la Croatie et la Hongrie sont également en course pour accueillir les travaux de ce congrès.

Selon le président de l'Association des journalistes sportifs tunisiens, Evelyn Watte a eu des entretiens fructueux avec les membres de la présidence du gouvernement et des ministères du Tourisme, des Sports et de l'Intérieur qui ont exprimé leur volonté de garantir les meilleures conditions de réussite de cet important rendez-vous. Selon la même source, Evelyn Watte a gardé de très bonnes impressions de son séjour en Tunisie où elle a reçu des responsables tunisiens toutes les garanties nécessaires relatives à la sécurité, l'hôtellerie et l'organisation du congrès de l'Aips qui regroupe plus de 300 journalistes représentant plus de 100 pays.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.