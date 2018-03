Tunisie: Essifi et Ben Youssef buteurs

Arrivé à Tanta en provenance du Club Africain, Saifeddine Jaziri a réalisé des performances qui ont attiré les regards du club d'Al Ismaïly. Selon plusieurs médias égyptiens, le coach portugais des «Darawish» aurait été impressionné par les qualités de Jaziri et a demandé à la direction du club d'en faire la priorité numéro un du prochain mercato estival.

A l'occasion de la 23e journée de la Saudi Premier League, Al Ahly Djeddah a liquidé Al Taâwon (5/1). Le milieu de terrain tunisien Mohammed Amine Ben Amor a disputé le match entier. Son équipe est classée deuxième et compte un seul point de retard sur le leader Al Hilal. De son côté, Abdelkader Oueslati et Al Fatah ont dominé Al Fayha (3/2). L'ex-joueur clubiste a été titularisé et remplacé en toute fin de match. Al Fatah est septième avec 29 points.

A l'occasion de la 19e journée de la Qatar Stars League, l'équipe d'Al Duhail a dominé Al Sadd (4/3). Leader de la compétition, l'équipe de Youssef Msakni a creusé l'écart et le joueur international tunisien s'est illustré en signant un doublé. Après cette victoire, Al Duhail prend cinq points d'avance sur son concurrent direct et s'envole vers le titre de champion.

L'ex-gardien du Club Africain, Farouk Ben Mustapha, est le keeper qui a réalisé le plus grand nombre de parades depuis le début de la saison en Arabie Saoudite. Avec son club Al Shabab, le joueur international tunisien a arrêté 86 ballons. Face à Al Ittihad, il a été décisif en stoppant quatre tirs et a contribué à la victoire de son equipte (3/0).

A l'occasion de la 19e journée de la Qatar Stars League, l'équipe d'Al Ahly a dominé Al Kharitiyat (3/2) grâce notamment à un but de Yassine Chikhaoui qui a disputé le match entier et ouvert le score.

