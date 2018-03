Tunisie: L'ESZ, à bout de souffle

Bouc émissaire ?

L'entraîneur Ridha Jeddi est pointé du doigt par tout le monde , à Zarzis. On lui fait assumer l'entière responsabilité de la mauvaise prestation de l'équipe. Le téléphone du président n'a pas cessé de sonner, dès la fin de la rencontre, on lui réclame de résilier le contrat de ce «préparateur physique», selon eux. Dans les milieux sportifs de la ville, les supporters sont unanimes et jugent la situation ainsi : il reste six rencontres à disputer. Sans Jeddi, l'ESZ garderait un brin d'espoir. Si , en revanche, on tient à le garder, il faut se rendre à l'évidence. Jeter les armes, lancer des jeunes avec les seniors et préparer une équipe d'avenir, dès à présent .