Tunisie: Mise en place d'un système de «Magasins agréés»

Ce système permettra également à ces commerçants de participer aux foires et salons organisés à l'étranger, d'exporter leurs produits en récupérant 80% de leurs dépenses et de bénéficier des mécanismes d'aides pour créer des filiales de leurs «Magasins agréés» à l'étranger.

Le concept de ce système s'articule autour de points bien déterminés, à savoir l'adhésion à l'Utica, la vente des produits artisanaux 100% tunisiens, outre l'attribution du label «Magasin agréé» par la Chambre syndicale nationale aux commerçants des produits de l'artisanat respectant les cahiers des charges relatifs à l'activité de commerce et de distribution des produits de l'artisanat et au système des «Magasins agréés» et l'élaboration des prospectus publicitaires et d'un guide des magasins agréés qui seront distribués dans les avions, aéroports, ports, hôtels, ambassades, administrations.... et les quartiers résidentiels.

Peuvent adhérer à ce système et bénéficier de ses avantages, tous les commerçants des produits de l'artisanat, les artisans-vendeurs de leurs propres produits, les groupements professionnels et les entreprises artisanales. Le montant annuel de l'adhésion est fixé à 250 dinars.

Ce système a pour objectif de promouvoir les produits 100% artisanaux, à protéger le consommateur et à assainir les circuits de distribution des produits importés et nocifs pour la santé.

