Tunisie: Le produit tunisien à l'honneur

Une fois dans le hall, les visiteurs sont partis à la rencontre des exposants présents à cette manifestation afin d'avoir plus de détails sur les articles exposés dans les stands.

Certains exposants étaient occupés à ranger leurs différents articles sur les étalages des stands. La responsable de «Jardin Amazygh», d'ailleurs, répondait aux questions de ses potentiels clients, tout en essayant de ranger ses articles de façon attrayante. Dans ce stand on vend des produits cosmétiques, à l'instar des huiles de massage, des savons à base d'argile blanche, verte... «Fabriqués à l'ancienne et aux différents arômes, ces articles sont destinés aux séances de spa et de détente. Les prix pour la vente d'articles en détail varient entre 10 et 30 dinars», explique la responsable de «Jardin Amazygh».

En face, c'est le stand de l'Office national de thermalisme et d'hydrothérapie qui présente à ses visiteurs les différentes informations nécessaires sur les centres de spa et les stations thermales en Tunisie. Nouha, placée juste derrière son stand, fait la publicité de ces centres pour tous ses visiteurs étrangers et tunisiens, afin de promouvoir la destination tunisienne en hydrothérapie.

Un peu plus loin et au fond du hall, un autre pavillon a été réservé à la vente du matériel réservé à la restauration, l'hôtellerie et l'art de la table. Il s'agit du stand de la société des Biens d'équipements hôteliers (BEH). Le responsable du stand qui prend soin de ses articles, côté arrangement et décoration, précise que la société participe pour la première fois à cette foire, ajoutant, par ailleurs, que son stand offre à ses clients des couverts de table en porcelaine.

Une ambiance bon enfant régnait dans cette foire, qui a abrité simultanément cinq salons. L'animation a été assurée par les étudiants de l'Institut supérieur des Hautes études touristiques de Sidi-Dhrif, habillés en tenues traditionnelles ainsi que la présence de chefs-cuisiniers célèbres qui n'ont pas hésité à préparer des plats typiquement tunisiens, pour le plaisir des visiteurs.

Dans ce même esprit et pour marquer encore les couleurs locales du pays, les stands occupés par des exposants venus tout droit de la ville de Kairouan étaient bien fournis de pâtisseries et autres produits alimentaires célèbres de la région. Des objets de décoration, des tapis, des ustensiles de salle de bain et de cuisine en cuivre, des poufs, des objets de décoration murale et du sol étaient également exposés sur les différents étalages de ces derniers.

Afif Kchouk, directeur des salons du tourisme a déclaré que cette nouvelle édition a accueilli à peu près 120 exposants. «On a noté la présence, notamment, du Cameroun, de l'Indonésie et de plusieurs exposants italiens, algériens, africains. Ces salons s'avèrent être une belle opportunité pour la valorisation de l'image de la Tunisie et la promotion des produits touristiques à l'étranger», conclut-il.