Tunisie: Un nouveau départ?

Mentalement, il a toujours ce défaut de caler au moment où on s'y attend le moins. La saison 2018 commence maintenant pour lui, avec des tournois de grande valeur qui se profilent à l'horizon et toujours des attentes de le voir rééditer l'exploit qu'il a réalisé à Dubaï.

Après une longue période de doute qui a commencé depuis avril dernier où Malek Jaziri s'est contenté de jouer souvent le premier tour, il a pu, avec cette performance surprenante pour certains, à Dubaï, prouver à lui-même d'abord qu'il a encore des choses à prouver. A 34 ans, il va retrouver le Top 100 (84e ATP), et la question qui se pose est de savoir si Jaziri est capable de garder cet élan pris à Dubai. Il retrouve le top 100, ce qui est capital pour le moral, et devrait rester sur cette "onde" positive pour éviter les soucis de la saison dernière.

