Dakar, Sénégal – 02 Mars 2018: En compagnie de Mabingué Ngom, Directeur Régional de l'UNFPA, Alexander De Croo, Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au Développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste du Royaume de Belgique s'est rendu ce matin à Fass pour une visite de terrain en lien avec le projet de capture du dividende démographique initié par le Bureau Régional de l'UNFPA.

Alexander de Croo était accompagné de Carl Michiels, Président du Comité de direction d'Enabel, nouvelle agence belge de coopération (remplace la CTB), Guy Hambrouck, 1er Secrétaire et chef de coopération de l'ambassade de Belgique au Sénégal et de Pierre Lebrun,Attaché de Coopération.

Après un échange avec les autorités municipales, le Ministre Belge a visité le centre de santé de Fass. Durant ses discussions avec la population de Fass, Monsieur de Croo a souligné l'importance de la question genre pour la Belgique et a insisté sur la nécessité de mettre de l'avant les femmes afin de favoriser leur autonomisation.

La représentante des femmes de la commune ainsi que le Réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement AfriYAN ont plaidé pour l'éradication des grossesses précoces qui touchent 16% des adolescentes mais également pour le relèvement du plateau médical de la commune.

Cette visite de terrain en lien avec les droits et la santé reproductive (SheDecides) correspond avec le lancement par le Directeur Régional de l'UNFPA, Mabingué Ngom, du projet ambitieux de capture du dividende démographique en milieu urbain avec Fass comme site pilote.

Pour rappel, les axes de coopération prioritaires entre l'UNFPA et la Belgique sont liés aux droits à la santé reproductive mais également à l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Dans ce cadre justement la coopération Belge finance déjà plusieurs projets de l'UNFPA dans la sous-région notamment : au Mali, Burkina-Fasso, Guinée et Bénin.

Au Sénégal, le Ministre de Croo avait déjà effectué une visite du 25 au 27 avril 2017 dans le cadre du suivi de la conférence internationale « She Decides ». La délégation avait été à Popenguine voir les réalisations de l'UNFPA sur la thématique de She Decides pour appuyer l'autonomisation des femmes.

La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre du dialogue continu pour synchroniser les différentes opérations menées conjointement avec l'UNFPA et le projet de FassE constituerait une bonne occasion pour la Belgique d'appuyer l'autonomisation des femmes de cette commune.

Mabingué Ngom Directeur Régional de l'UNFPA a indiqué que le projet de Fass commune émergente sera dupliqué dans les 485 communes du Sénégal mais aussi dans le reste de la sous-région. L'objectif principal de ce projet pilote est d'investir dans la jeunesse pour développer inclusivement la communauté en accélérant la transition démographique, en agissant sur les piliers du développement durable que sont le capital humain, le tissu socio-économique et environnemental.

Le projet FASS va se baser sur le capital humain et les aspects socio-économique par un ancrage sur : l'amélioration de l'accès aux services de santé de qualité, particulièrement la planification familiale, la santé de la mère et de l'enfant, tout en favorisant l'intégration des services pour les rendre conviviaux aux jeunes. Mais également, l'éducation et la formation professionnelle ; la création des emplois et la stimulation de l'esprit d'entreprise.