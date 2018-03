Togo: Statu quo en tête et au bas du classement, Gomido toujours dans la roue de Koroki

Face à des Anges de Notsè, qui malgré leur 9ème position seulement après 4 journées de la phase retour doivent craindre pour leur maintien, Lamboni Damigou et Saïbou Safiou ont été les bourreaux. Des buts et une victoire qui permettent au club de Kloto de rester à une longueur de Koroki.

Et pour se maintenir dans la roue du leader, Gomido de Kpalimé savait très bien ce qu'il fallait faire. Et la mission a été bien assurée par les protégés de Winny Dogbatsè qui devront pour les prochaines journées bénéficier des services de l'international togolais, Womé Dové, présenté ce dimanche comme nouveau sociétaire du club.

Alors que l'on croyait en une recomposition du peloton de tête du championnat national de football de D1 au terme de la 19ème journée, et ceci suite au nul 3-3 hier samedi entre l'AS Togo Port et l'AS OTR, les résultats des matches de ce dimanche ont imposé un scénario contraire. C'est donc le statu quo qui est visiblement imposé à tous, aussi bien en tête du classement qu'à la queue.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.