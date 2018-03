« Nous avons le devoir historique de poursuivre la lutte jusqu'à la satisfaction de nos justes et légitimes revendications », a déclaré l'un d'eux au moment même où le pouvoir et ses partisans battaient le macadam, à Niamey.

Parmi les manifestants, on dénombrait des députés et des ministres dont celui de l'Intérieur, Mohamed Bazoum qui, à l'occasion, n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour accuser le principal parti de l'opposition, de menées subversives.

Les contestataires exigent l'abrogation pure et simple de ladite loi de finances qu'ils jugent antisociale et anti-populaire. Toute chose dont ne veut pas entendre parler le pouvoir nigérien qui, d'ailleurs, à travers le ministre des Finances, avait déclaré qu'il ne céderait pas face à la pression de la rue.

Depuis le vote de la loi de finances par l'Assemblée nationale, l'atmosphère sociopolitique est des plus tendues au Niger. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Car, depuis octobre 2017, les manifestations de rue se succèdent à l'appel de l'opposition politique soutenue par des organisations de la société civile.

