Maroc: La troupe théâtrale Founoune présente "Lah Yadina F'do" à Libreville

Evoquant la pièce, il a souligné que l'œuvre traite d'une thématique d'actualité, en l'occurrence le terrorise qui profite de la naïveté de certains jeunes pour commettre des atrocités au nom de l'islam, notant que le choix du thème n'est pas fortuit dans la mesure où la culture et l'art sont appelés à être à l'écoute de la société et à interagir avec ce qui se passe à travers le monde pour traiter les questions qui touchent le public au quotidien.

Dans une déclaration à la MAP, Anwar EL Joundi s'est dit fier de se produire pour la première fois à Libreville dans le cadre d'une tournée qui va mener la troupe au Sénégal et dans plusieurs pays européens, remerciant la communauté marocaine installée au Gabon pour son accueil des plus chaleureux.

A son retour, la fille découvre que son cousin, Damir, joué par l'acteur Jamal Benchiba, qui était très ouvert d'esprit, est devenu très réservé et agressif à l'égard des membres de la famille et des employés de la maison, en l'occurrence le chef cuisinier Hbiza, incarné par Nabil Mtioui et le gardien Samsam, joué par Hicham Othman.

La trame de la pièce se déroule dans la demeure du couple de Haj Abdelaziz et Hajja Fatouma, brillamment interprété par Mustafa Dasouki et Najat el Khatib, une famille aisée mais avec un niveau intellectuel assez limité.

