Togo: Nadou Lawson ne comprend pas...

La coordination de la synergie des travailleurs du Togo (STT) répond aux commères qui trouvent toujours à dire sur toutes les actions que mène la synergie. Tout compte fait, la STT entend maintenir le cap et menace de nouveau.

« Je ne comprends plus rien. Quand on est en mouvement on dit que nous en faisons de trop et qu'il faut aller discuter. Et quand nous allons au dialogue, on nous dit que nous sommes morts », a réagi dimanche Nadou LAWSON.

Invitée dimanche de l'émission « D-12 » de la radio Pyramide Fm, Mme Lawson était en compagnie du Docteur Atchi Walla, responsable du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT).

Les deux invités de Pierrot ATTIOGBE ont annoncé que toute l'administration publique entre de nouveau en grève la semaine prochaine : ce sera une grève de trois jours, notamment de mercredi à vendredi.

D'un coté comme de l'autre, Mme LAWSON et Dr WALLA ont rassuré que les revendications n'ont pas changé ; des revendications qui datent même des années, selon eux.

Le SYNPHOT a une énième fois mis en garde les autorités togolaises de l'épée de Damoclès qui plane sur le secteur de la santé, si rien n'est toujours pas fait par le pouvoir public pour trouver solution aux revendications.

"Si cela continue ainsi, nous allons passer à une autre étape ; mais pour le moment, nous nous taisons sur ce dont il s'agira. Le moment venu, vous le découvrirez », a prévenu Dr Atchi WALLA.