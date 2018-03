Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 2 et National 1)

En déplacement à Pau, Laval enchaîne une quatrième victoire consécutive (1-0). Davel Mayela était titulaire : auteur d'un tir cadré à la 18e et remplacé à la 86e. Notons que les Palois ont manqué 2 penaltys dans cette rencontre. Les Tangos sont en réussite et reviennent dans la course à la montée en Ligue 2.

Rappelons que Châteauroux est 5e avec 48 points, tandis que Le Havre, qui jouera lundi, est 7e avec 44 points. Brest est 9e à égalité de points avec les Normands. En bas de classement, le Gazélec, 16e avec 31 points, garde une petite avance sur Bourg-en-Bresse, 17e, et Nancy, 18e. Bressans et Lorrains sont en grand danger, à dix journées du terme du championnat.

