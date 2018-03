Maroc: L'expertise marocaine de la métallurgie à la rescousse du privé ivoirien

L'état ivoirien mise sur le savoir faire marocain. Une délégation d'entrepreneurs Marocains est attendue à Abidjan pour des BtoB.

La valorisation intégrale de la chaîne de valeur des matériaux métalliques pourrait être stratégique dans le positionnement industriel de la Côte d'Ivoire, au regard du potentiel de développement de l'industrie pétrolière régionale, du besoin d'investissement dans les infrastructures, et de l'émergence des économies de la région.

La métallurgie et le travail des métaux sont les principales branches du secteur des Industries Mécaniques et Métallurgiques (IMM) au Royaume du Maroc. Selon des statistiques officielles, ces deux activités sectorielles réalisent 82% des exportations, 94% des investissements, 91% de la production et 82,6% de l'emploi des IMM.

Le secteur des IMM constitue un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement manufacturière, par son rôle de fournisseur et de sous-traitant pour de multiples marchés applicatifs (notamment BTP, énergie, transport, agriculture). A ce titre, les IMM ne peuvent que bénéficier du développement anticipé de ces marchés, portés par des stratégies d'envergure nationale.

Dans une vision de partenariat et de coopération entre les opérateurs des deux pays et afin de développer les relations économiques et commerciales, l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations organise une mission BtoB du secteur des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques, afin de développer des opportunités d'affaires et de faire bénéficier les différents opérateurs de l'expertise et le savoir faire marocain.