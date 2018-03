Congo-Kinshasa: Les massacres en Ituri résultent d'une «manipulation», lance Mgr Uringi

Une commission essaie d'approfondir et de documenter davantage leurs actes, afin qu'ils rapidement amener devant leur juge. Des chambres foraines et des tribunaux itinérants seront organisés afin que ces criminels répondent de leurs actes. »

Pour leur part, l'armée et la police sont accusées d'inefficacité par la société civile. L'abbé Alfred Ndrabu Buju, directeur de l'ONG catholique Caritas à Bunia - qui dénombre 49 victimes lors de cette dernière attaque - dénonce le manque de réaction des autorités et notamment de la justice : « Cela fait un mois que cela dure. Des gens ont été arrêtés sur le champ de bataille.

Plus d'une trentaine de personnes ont été tuées depuis le 1er mars dans des conflits intercommunautaires qui opposent Hema et Lendu à Djugu, dans la province congolaise de l'Ituri.

Mgr Dieudonné Uringi a avoué cependant sa difficulté de dire qui sont exactement ses acteurs qui agissent dans l'ombre et pour quelle cause ils le font. Pour lui, il faut chercher ailleurs les raisons de ce nouveau conflit qui oppose Hema et Lendu à Djugu depuis fin décembre 2017.

« Le conflit entre Hema et Lendu en Ituri est une instrumentalisation et une manipulation », a déclaré Mgr Dieudonné Uringi, évêque du diocèse de Bunia. Pour lui, ces tueries sont loin d'être un problème intercommunautaire ou un conflit etnique.

