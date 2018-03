Angola: L'Angola aura une nouvelle compagnie de transport aérien

Luanda — La nouvelle compagnie de transport aérien national, qui commencera à fonctionner dans un proche avenir dans le pays, garantira des emplois et des investissements dans la formation du personnel angolais.

Selon une note du ministère parvenue samedi à l'Angop, cette information a été avancée par le ministre des Transports, Augusto da Silva Tomás, dans des déclarations à la presse à la fin d'une visite de travail au Canada.

Selon le gouvernant, la nouvelle compagnie formera ses pilotes, ses mécaniciens, des agents de bord, entre autres, parce que ce sont des domaines qui affectent l'industrie de l'aviation, et que la TAAG sera à la tête du consortium qui exploitera le transport aérien intérieur, avec les opérateurs aériens privés du pays.

Il a indiqué que la nouvelle société de transport aérien pourrait opérer avec des avions de type Q-400, avec un faible coût d'exploitation, étant donc une turbo-hélice avec des performances adaptées à tout aérodrome existant dans le pays. I l a souligné que cette position permettra de corriger les erreurs de plusieurs années, en utilisant des Boeing 737-700 pour les vols courts et à faible demande, ce qui a contribué aux résultats financiers négatifs de la TAAG (Compagnie Nationale d'Aviation Aérienne).

Le ministre des Transports a dit que les moyens et équipements identifiés vont stimuler le commerce, visant en premier lieu à raccourcir les distances entre les régions de notre pays, à bas prix, la concurrence et à régler toutes les hypothèses inhérentes aux règles de l'aviation civile internationale.

Programme de travail au Canada

Au Canada, le ministre des Transports, Augusto da Silva Tomás, a conclu cette semaine son programme de travail, visant à stimuler le secteur aérien angolais.

À Montréal, au siège de l'Organisation internationale de l'aviation civile (ICAO), Augusto Tomás s'est entretenu avec le président de cette institution, le Nigérian Olumuya Bernard Aliu, avec qui il a discuté des questions liées à la mise en œuvre efficace des normes et pratiques recommandées de l'ICAO en Angola.

Au président de l'ICAO, le gouvernant angolais a réaffirmé l'engagement de l'Angola dans la mise en œuvre du plan d'actions correctives, visant à accroître son niveau d'exécution effective des règles recommandées de l'aviation civile internationale. Il a demandé à cette organisation tout le soutien nécessaire afin que l'Angola respecte les normes instituées.

Il a également souligné le potentiel du constructeur d'avions Bombardier Q-400, dont le siège social et la représentation sont situés dans les villes de Montréal et de Toronto. "C'est un type d'avion qui est utilisé avec succès dans l'activité commerciale aérienne dans divers pays du continent africain », a-t-il expliqué.

La présence du ministre Augusto Tomás dans l'un des principaux centres de fourniture d'équipements aériens fait partie de la stratégie de l'Exécutif angolais, qui vise à faire du pays une plaque tournante régionale pour le transport aérien commercial. A cet effet, la TAAG est l'un des principaux membres du projet, transportant des passagers de différentes parties de la région, les canalisant pour des vols intercontinentaux.

Dans la ville d'Ottawa, Augusto Tomás, a visité les installations du consortium Intelcan Technosystems Inc, où il a trouvé «in loco» une variété d'équipements et de systèmes pour faciliter la navigation aérienne.

Tout ce travail qui a conduit le ministre Augusto Tomas au Canada, a pour but réaliser la deuxième phase du Programme de gestion et de contrôle de l'espace aérien civil (PGCEAC) en Angola, puisque l'ICAO recommande que les pays soient dotés des moyens capables d'assurer la sécurité de la navigation.

Augusto Tomás a dirigé une délégation du secteur des transports, qui comprenait le directeur général de l'Institut national de l'aviation civile, Rui Carreira, l'administrateur de l'Enana pour la navigation aérienne, Miguel Gabriel, et le commandant Americo Borges, administrateur de la Taag.

L'arrivée du ministre au Canada intervient à un moment où le secteur des transports s'emploie de plus en plus à renforcer l'organisation du réseau national d'aéroports, les ressources techniques et humaines, afin de les adapter rigoureusement aux recommandations des organismes de réglementation, aux besoins du marché et aux meilleures pratiques internationales.

La gestion du secteur de l'aviation civile est l'un des instruments les plus puissants dont l'Angola dispose pour stimuler son développement et s'orienter vers une économie de plus en plus vigoureuse et diversifiée.