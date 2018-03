Angola: La réhabilitation de la section Cuima / Cusse sera achevée cette année

Huambo — La réhabilitation du tronçon Cuima /Cusse reliant les provinces de Huambo et Huila, par la route nationale 354 se termine cette année, a annoncé vendredi, dans cette région, le ministre de la Construction et des Travaux Publics, Manuel Tavares de Almeida.

S'adressant à la presse après s'être déplacé sur le tronçon, en construction depuis octobre 2017, il a déclaré que le niveau actuel d'exécution physique était satisfaisant, sans avancer la date concrète pour son ouverture à la circulation routière.

Il a expliqué qu'en raison de l'intensité et de la constance de la pluie, l'entrepreneur a donné priorité à la construction de passages hydrauliques et de quatre ponts sur ce parcours de 65 kilomètres.

Manuel Tavares de Almeida a affirmé que l'achèvement des travaux de réhabilitation répondra aux préoccupations de la population, surtout ayant trait au renforcement des échanges commerciaux entre les régions de Huambo et Huila, et à la promotion du développement économique à travers le grand triangle du maïs, notamment Caála (Huambo), Caconda (Huíla) et Cubal (Benguela).

Avec 65 kilomètres, soit 45 appartenant à la province de Huambo et 20 autres à la province de Huíla, les travaux sont évalués à six milliards 496 millions 246 mille 847 Kwanzas.

Durant son séjour à Huambo, le ministre de la Construction et des Travaux publics a également visité les tronçons Calima / Mbundjei, également entre Huambo et Huíla, en passant par les localités de Ngandavila, Chimbenje / Canjimbo, Chiuaia / Eiumbi et Caputo / Chimbundi.

Il a également constaté l'état actuel du pont reliant la ville de Huambo au marché de Quissala, communément appelé l'Alemanha, le Centre de formation professionnelle de contruction civile de Casseque, le ravin près du cimetière municipal de Caála et l'autre près de la ville de Lossambo, le projet de construction de 500 maisons et le bâtiment de l'ex-FAPA.