Egypte: L'ambassadeur soudanais reprend son poste

L'arrivée du président Abdel Fattah al-Sissi au pouvoir a tout remis en question. Le Caire a décrété terroriste la confrérie des Frères musulmans et a renforcé sa main mise sur Halaïb en lançant un programme de développement comprenant infrastructures portuaires et prospection pétrolière.

Le différend frontalier du Triangle de Halayeb, situé sur la mer Rouge entre l'Egypte et le Soudan, semblait en voie d'être résolu. Le Caire qui avait pris le contrôle de ce territoire n'était plus opposé à sa restitution.

Après deux mois d'absence, l'ambassadeur du Soudan va regagner son poste en Egypte. Il avait été rappelé en consultations le 5 janvier sans que le Soudan n'annonce les causes de la crise diplomatique. Les relations entre Le Caire et Khartoum sont tendues depuis juillet 2013.

