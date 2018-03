Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Ameenah Gurim-Fakim doit démissionner immédiatement»

Navin Ramgoolam estime que le simple fait fait qu'elle a accepté de travailler pour Alvaro Sobrihno et le simple fait d'avoir encouru toutes ces dépenses sont des raisons suffisantes pour démissionner de la présidence. «On aurait dû lui demander de partir depuis longtemps. Pourquoi on ne lui a pas encore demandé de partir ? A-t-on peur d'Alvaro Sobrinho ? Est-ce que ce dernier a des secrets sur les membres du gouvernement ? Que se passe-t-il maintenant ? De quoi Pravind Jugnauth a-t-il peur ?», s'est demandé le leader du Parti Travailliste.

«Ameenah Gurim-Fakim doit démissionner immédiatement. En 2014, j'avais soutenu qu'on est en train choisir la mauvaise personne pour devenir présidente de la République. On m'avait critiqué pour cela. On disait que je suis en train de critiquer une femme. Ce n'était pas la question. Il y avait à l'époque une rumeur sur la façon dont elle avait obtenu son PhD.»

The 6th President of the Republic of Mauritius, Ameenah Gurib-Fakim.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.