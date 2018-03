Il faut signaler que le samedi 24 et dimanche 25 février 2018, des groupes de jeunes se sont affrontés à l'armes blanches dans certains quartiers de la ville. Ces attaques ont fait de nombreux blessés et occasionné des désagréments aux habitants qui ont été pris en otages.

Lundi et mardi derniers, le Conseil municipal a tenu deux réunions relativement à la situation sécuritaire. Au terne de la seconde rencontre, Drissa Konaté, conseiller municipal d'Anyama soupçonné d'avoir participé à ces violences a été suspendu de ses fonctions et mis à la disposition de la préfecture de police pour des besoins d'enquêtes.

Avant lui, dans la matinée du même jour des guides religieux ont sillonné les moquées pour lancer un message à la cohésion, la paix, l'entente et la fraternité. Lors de la synthèse de leurs travaux ces responsables ont appelé les autorités au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans la cité de la cola.

Des fils d'Anyama prennent des machettes pour s'attaquer à d'autres. Ce sont des actes répréhensibles et des comportements à bannir. Nous les condamnons et nous n'allons pas tolérer ces troubles. Continuons de prier afin que tous os enfants quittent cette violence ».

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.