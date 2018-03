Togo: La grève de la STT passe de 48 h à 72 h !

A tout prendre, elle souhaite des discussions franches qui débouchent au moins « sur un chronogramme et on exécute », parce qu'elle ne voudrait plus être objet de moquerie aux yeux de ses camarades qu'elle s'efforce souvent à convaincre à aller aux discussions avec le gouvernement pour chercher des solutions aux problèmes.

Outre cette absence de réaction de la part du gouvernement, la Coordinatrice de la STT, « une fervente adepte du dialogue, selon ses dires, ne cautionne pas le fait aussi que l'on vous dit de venir à la table de discussion, on fait trainer les discussions, pendant un an, deux ans sans solution concrète.

