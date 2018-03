Afrique: Al Ahly repart à l'assaut d'un titre continental

"El Said sera prêt, j'en suis sûr", conclut le coach égyptien, qui comptera également sur l'éclat du meilleur buteur de l'équipe, le Marocain Waleed Azaro, et sur le talent du Nigérian Oluwafemi Junior Ajayi.

Après avoir raté les derniers matchs en raison d'une blessure au mollet, le meneur de jeu talisman du club, Abdullah El Said, devrait figurer dans le onze de départ. Cette saison, il a inscrit dix buts et en a offert onze à ses coéquipiers ».

"Nous avons bien étudié nos adversaires gabonais", indique El Badry. "Mon assistant Sayed Moawad est allé les voir en live au tour préliminaire, et j'ai aussi eu quelques cassettes de leurs matches les plus récents. Ils ont de bons côtés mais, chez nous, nous devons plier le match pour faire du match retour une simple formalité ".

El Badry connaît bien son club qu'il a conduit à sa septième couronne continentale, en 2012. A 57 ans, après avoir dirigé le géant soudanais El Merreikh, le club égyptien ENPPI et l'équipe nationale égyptienne des moins de 23 ans, il est revenu à la barre d'Al Ahly il y a presque deux ans. Et maintenant, son seul désir est d'être l'homme d'un neuvième couronnement.

"L'an dernier, nous avons débuté contre Bidvest Wits en Afrique du Sud, nous étions confiants pourtant nous n'avons gagné que de justesse et nous avons connu des moments difficiles au match retour, comme nous ne voulons plus en voir aujourd'hui".

Le géant égyptien remonte en scène plus mobilisé que jamais et déterminé à ajouter une neuvième couronne à un palmarès le plus garni d'Afrique mais dont le dernier succès en Ligue des champions remonte à l'année 2013 et un succès face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates. Une éternité pour les supporteurs des Diables Rouges.

