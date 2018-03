Cote d'Ivoire: Meurtre du Petit Bouba - Dominique Ouattara présentes les condéléances du couple présidentiel

Elle était accompagnée de Madame Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité, de la femme et de la protection de l'Enfant, Madame Jeanne Peuhmond, vice-présidente de l'Assemblée Nationale, Diakité Coty Souleymane, Président du Conseil d'Administration du Fonds d'Entretien Routier (FER), Madame Sarah Sacko Fadiga, Madame Sita Keïta, sœur cadette du chef de l'Etat et de plusieurs de ses collaborateurs.

Madame Dominique Ouattara a tenu à travers cet élan de solidarité, à traduire toute sa compassion et celle du chef de l'Etat à la famille du petit Bouba et à toute la nation ivoirienne. Elle a notamment profité de cette occasion pour émettre le vœu que les coupables de ce crime odieux subissent toute la rigueur de la loi.

