Cote d'Ivoire: Divo - Une usine de transformation de manioc voit bientôt le jour

La présidente Directrice Générale de CI-Elys et par ailleurs, présidente de la fédération industrielle du vivrier en Côte d'Ivoire"Fiv-ci", Mme Sanogo Lydia a procédé le samedi 3 mars 2018 à la place de la paix de Divo au lancement de ses activités et à la pose de la première pierre d'une unité de transformation du manioc qui sera installée à Divo en face du cimetière municipal.

Parlant du choix du manioc, Mme Sanogo Lydia a fait savoir qu'il est parmi les principales cultures vivrières et occupe le deuxième rang derrière le riz en Afrique de l'ouest. Et qu'il est utilisé de manière variée dans la préparation et la transformation des mets et est le domaine de prédilection des femmes.

Le manioc, dit-elle, est consommé par toutes les couches de la population comme source de calorie la moins chère en attiéké, placali, foutou, beignets, croquettes, pain ,tapioca ,gari, attoukou...

Et que ce projet qui va coûter 600 millions de fcfa et dont les travaux vont durer 18 mois avec une opportunité de de 5000 emplois, est également une opportunité économique face à l'urbanisation rapide observée partout en Afrique subsaharienne et qui s'accompagne d'une demande croissante et conséquente d'aliments.

Elle a indiqué que cette unité va produire 9t d'attiéké et de placali par jour. Et que ce sont plus de 178ha de terres cultivables disponibles au travers de l'adhésion de 3000 femmes à ce projet qui va permettre d'améliorer les conditions de vie et de travail des femmes.

" Au-delà de notre engagement à leur garantir un revenu à travers l'achat de leur manioc pour l'unité, nous nous engageons à les assister pour leurs besoins en matériels agricoles, d'appuis techniques et d'encadrements, de financements et des besoins d'être valorisées à leur juste valeur" a ajouté Mme Sanogo Lydia.

Avant d'inviter opérateurs économiques, pouvoir public, institutions financières et acteurs sociaux à se donner main dans la main pour améliorer les conditions de travail et de vie des braves femmes de Divo afin de leur redonner le sourire en les rendant autonomes.

Quant au Dr Famoussa Coulibaly, député de Divo commune, il a exhorté tous les élus, les cadres, les jeunes, les associations de femmes à apporter leur soutien à ce projet et à y croire.

Pour Zakpa Komenan Rolland, président du conseil régional du Lôh-Djiboua, l'indépendance financière libère l'humanité et le manioc est le blé des africains et procure la richesse.

Le secrétaire général de préfecture, Koné Diratié, représentant le préfet de région, a pour sa part indiqué que ce projet qui est en faveur des femmes pour leur autonomisation, s'inscrit dans la vision du Président de la République Alassane Ouattara.

Et que tous les grands pays reposent sur l'agriculture. Avant d'inviter toute la population à s'impliquer dans la réalisation effective de ce projet qui va booster l'économie de la région et particulièrement celle des femmes.

C'est par la pose de la première pierre de l'unité de transformation du manioc par les autorités que cette cérémonie a pris fin.