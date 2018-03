Cote d'Ivoire: Commerce - La première période des ventes soldes de l'année, du 10 au 31 mars

Aussi, les articles mis en vente dans les conditions définies aux articles précédents doivent faire l'objet d'un double marquage matérialisé par une étiquette portant une référence permettant d'identifier la facture d'achat d'une part, et d'autre part un écriteau faisant apparaître le prix de référence et le nouveau prix de vente effectivement pratiqué.

Et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, à savoir du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août. Ces deux périodes de soles durent donc trois semaines chacune.

Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Développement des Pme vient de produire un communiqué officiel, informant les opérateurs économiques que conformément aux dispositions du décret n°2013-167 du 06 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres formes de ventes équivalentes, la première période réglementaire dédiée aux ventes soldes de l'année s'étend du samedi 10 au samedi 31 mars.

