Congo-Brazzaville: La patience des habitants de Mpila, six ans après l'explosion

« Aujourd'hui, poursuit un autre, on est restés orphelins de nos biens, orphelins de nos chers frères [tués par les explosions]. Le drame remonte à six ans, mais nos toits suintent encore jusqu'aujourd'hui. »

« Je vis à Mpila depuis 1959, témoigne un sinistré, mais les explosions ont détruit nos maisons. Jusqu'à présent, on ne peut pas nous donner une réponse valable par les autorités. On vient nous promettre en disant qu'on va nous réparer nos maisons, mais jusqu'à présent on ne répare jamais. »

Des messes en mémoire des victimes des explosions du 4 mars 2012 ont été organisées ce dimanche dans certaines églises de Brazzaville à l'occasion de la commémoration du sixième anniversaire de ce drame qui avait fait près de 300 morts et plus de 17 000 sans-abris.

