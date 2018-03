Cote d'Ivoire: Championnats du monde en salle - Murielle Ahouré, championne du monde du 60m

Photo: Africa Top Sports

Murielle Ahouré a remporté le titre mondial du 60 m, le vendredi 2 mars 2018, lors des Mondiaux en salle de Birmingham (Angleterre). La sprinteuse ivoirienne s'est imposée en 6"97, réalisant ainsi la meilleure performance mondiale de la saison et son record personnel.

Sortie comme une fusée du startingblock, la double vice-championne du monde 2013 du 100 et 200m n'a laissé aucune chance à ses concurrentes. Confirmant ainsi sa belle santé depuis le début de la saison et une victoire convaincante devant Tori Bowie au meeting Millrose Games de New York (USA).

Ce titre mondial, le premier de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique sur cette distance, consacre les nombreux efforts consentis par la double vice-championne du monde 2013 des 100 et 200m pour revenir au premier plan après ses déboires des Mondiaux 2015, JO 2016 et Mondiaux 2017.

Dans sa rage de vaincre, Murielle Ahouré a entraîné dans sa course sa compatriote, Marie-Josée Ta Lou. Déjà vice-championne du monde 2017 sur 100 et 200m, l'Ivoirienne a ajouté le 60m à son palmarès. Avec un chrono de 7"05, Ta Lou rentre de Birmingham avec le titre de vice-championne.

Un sacré doublé pour la Côte d'Ivoire qui s'affiche depuis de nombreuses années comme une terre du sprint. Le podium du 60m féminin est complété par la Suissesse Mujinga Kambundji (7"05) après le verdict de la photo-finish.

Chez les hommes, la moisson n'a pas été bonne. Ben Youssef Meïté et Arthur Gué Cissé, tous deux chronométrés à 6"59, sont restés en demi-finales.