Cote d'Ivoire: Henriette Dagri-Diabaté (présidente du Rdr) - "Les militants sont le premier baromètre de la bonne santé d'un parti politique"

Très chères militantes, très chers militants, mes très chers amis de Korhogo, Permettez-moi avant tout, de vous transmettre les chaleureuses salutations militantes du Président d'honneur Alassane Ouattara et du Premier Viceprésident du parti Amadou Gon Coulibaly.

Bien que cette rencontre soit une visite surprise, voyez comme vous êtes mobilisés pour notre parti le RDR. Je suis fière, je suis heureuse de me trouver à nouveau parmi vous, à Korhogo. Cela fait si longtemps ! Que de souvenirs communs, depuis 1998 ! Que de combats communs, menés, chers parents de Korhogo, à juste titre.

Nous avons été récompensés. Car depuis 2010 et l'accession d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême, la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix, la prospérité et la stabilité. Elle se transforme véritablement. Voyez simplement ce qu'est devenue Korhogo ; une ville moderne, propre, prospère. Chères militantes, chers militants de Korhogo.

Depuis que je suis à la tête du parti, vous êtes parmi les tout premiers, que je rencontre spécifiquement. Et j'en suis ravie. Cette première rencontre, qui n'est pas la dernière, est une occasion de venir vous dire merci. Merci pour votre soutien constant.

Chères militantes, chers militants J'aime vous rencontrer parce que je veux vous écouter. Nous, les dirigeants, nous nous devons de vous écouter, entendre vos préoccupations et aussi vos suggestions. Cette rencontre me donne également l'occasion de vous rappeler ce qu'est, à mes yeux, le RDR nouveau et l'orientation que nous entendons lui donner.

Le RDR nouveau, c'est un parti qui doit tout d'abord garder sa force militante et sa puissance, lorsqu'il faut se mobiliser. Nous avons des échéances électorales importantes en 2018 et 2020. Nous devons être prêts. Pour cela, le parti doit à nouveau, et avant tout, se préoccuper de ses militants.

Car les militants sont le premier baromètre de la bonne santé d'un parti politique. Le RDR nouveau est aussi un parti qui doit retrouver la confiance des Ivoiriens.

C'est une impérieuse nécessité dans la période électorale qui s'ouvre. Le RDR doit donc marcher sur ses deux jambes : celle qui consiste à être une organisation politique efficace; et celle qui consiste à être une organisation politique attractive et entendue du plus grand nombre.

Fort de ces principes, le parti ne doit jamais perdre de vue que la finalité ultime de la politique est la conquête du pouvoir, au bénéfice de tous, sans jamais oublier les valeurs de paix et de concorde qui sont les nôtres depuis la création de la Côte d'Ivoire union dans la paix et le rassemblement.

Je suis venue vous dire qu'en suivant ces principes nous avons entamé le chemin de la reconquête. Pour cela, il a d'abord fallu remettre le RDR en ordre de marche. Nous avons nommé les vice-présidents et secré- taires généraux délégués et adjoints. Ils sont tous à la tâche.

Ensuite, le weekend dernier à Yamoussoukro, un séminaire sur la stratégie de communication a été organisé par le secrétaire général délégué à la communication, Touré Mamadou.

Les travaux à Yamoussoukro ont été d'une grande qualité. Nous savons dorénavant comment faire pour porter nos messages dans toutes les couches de la population, et avec quels instruments.

Mes chers amis, je vous annonce que nous ferons ce travail de réflexion approfondie sur tous les grands sujets de préoccupation des Ivoiriens : emploi, école, santé, développement... Tout sera examiné et les Ivoiriens sauront ce que nous pensons sur chaque thème et ce que nous voulons faire pour résoudre leurs problèmes.

C'est donc un parti dynamique qui saura relayer les bonnes informations au gouvernement, et aussi mieux expliquer les actions du gouvernement en faveur des populations, que nous appelons de nos vœux.

Enfin, je peux vous annoncer que l'un de ces prochains séminaires de réflexion sera entièrement consacré aux militants du RDR : leur rôle, ce qu'ils peuvent attendre du parti, leurs droits mais aussi leurs devoirs. Une charte du militant sera rédigée à cette occasion.

Mes chers amis, vous le voyez, le RDR nouveau est en marche. Mais il ne pourra atteindre des objectifs qu'avec vous, très chers militants, et non pas sans vous ou contre vous.

Je compte donc sur vous dans l'union et le rassemblement. Le Président d'honneur Alassane Ouattara compte sur vous dans l'union et le rassemblement. Le 1er vice-président Amadou Gon Coulibaly compte sur vous dans l'union et le rassemblement.

Vive le RDR !

Vive la Côte d'Ivoire !