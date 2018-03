Cote d'Ivoire: SIA 2018 de Paris - Devant les chocolatiers et les confiseurs, le plaidoyer de Sangafowa Coulibaly

Gage de la durabilité de la filière cacao. La question du Pnia 2 A l'occasion, Nouhoun Coulibaly, directeur général de la planification, des statistiques et des projets au ministère de l'Agriculture et du développement rural, a présenté la 2ème génération du Programme national d'investissement agricole (PNIA 2) qui s'étend sur la période 2018-2025.

Sangafowa Coulibaly n'a pas voulu rester de marbre face aux allégations de Florence Pradier qui, intervenant au nom du syndicat français du chocolat et de la fédération des confiseurs, soulignait que les défis de la durabilité du cacao résidaient notamment dans le dérèglement climatique, la maladie du cacaoyer, le travail des enfants, la structuration de la filière et une meilleure rémunération des planteurs.

En effet, Sangafowa Coulibaly a expliqué que l'économie cacaoyère mondiale génère 100 milliards de dollars US par an sur toute la chaîne des valeurs alors que les pays producteurs ne tirent que 6% de cette somme avec à peine 2% pour les producteurs.

"Transformation structurelle de l'économie agricole et opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire ». C'est autour ce thème relatif à la Journée Côte d'Ivoire, dans le cadre du 55ème Salon international de l'agriculture de Paris (SIA 2018) que le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Sangafowa Coulibaly s'est fait l'avocat des producteurs de cacao, le jeudi 1er mars dernier.

