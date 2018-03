Cote d'Ivoire: Industrie cacaoyère - Les producteurs ne tirent que 2% des revenus

Cette progression a connu un recul à l'occasion de la campagne précédente (2016-2017), avec le retour des conditions climatiques plus favorables à la production du cacao dans de nombreux pays producteurs entraînant une surproduction et des arrivages de fèves sur les marchés. Celle-ci est estimée à 380 000 tonnes.

Et pour y arriver, depuis janvier 2017, l'État ivoirien et plusieurs grandes sociétés de transformation, notamment Cargill, Foragri, Saco (Barry Callebaut), Tafi Sa, Ivory Cocoa product et Condicaf se sont engagées dans un accord qui devrait permettre, à travers des facilités, d'accroître davantage leur taux de cette transformation.

Sur une production cacaoyère mondiale estimée à 100 milliards de dollars américains (55 000 milliards de FCfa) annuellement, les producteurs n'en reçoivent que 2% de cette manne ; ce qui équivaut à deux milliards de dollars américains (plus de 1 100 milliards de FCfa), selon le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, cité par l'Agence ivoirienne de presse (Aip).

