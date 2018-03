Elle ne rate désormais aucune occasion pour asséner ses vérités à ses collaborateurs. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou Coffie, a encore tancé ses collaborateurs directs que sont les directeurs des structures sanitaires.

« Si une structure sanitaire se fonctionne pas, c'est que le directeur est incompétent », a-t-elle lancé hier à l'ensemble des premiers acteurs du système de la santé présents dans la salle de conférence du ministère des Affaires Etrangères, dans le cadre de la rentrée budgétaire de son département ministériel. Invitant tous les directeurs à prendre leur responsabilité. « 2018 est une année exceptionnelle. Un directeur incompétent sera remercié », a-t-elle prévenu.

Avant d'insister sur la nécessité d'une gestion optimale des budgets qui seront alloués aux différents établissements, notamment les Chu.

La gestion optimale des budgets a également la recommandation faite par Touré Kafouba, directeur des affaires administratives et financières (Daaf) du ministère de la Santé. Avant l'intervention de sa patronne, c'est lui qui a présenté le budget global de l'année 2018 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Lequel s'élève à 380 milliards 763 millions 110 mille 407 FCFA dont 237 milliards FCFA pour le fonctionnement et 116 milliards FCFA pour l'investissement.

Pour ce qui est de l'exercice budgétaire 2017, Touré Kafouba a indiqué que le ministère de la Santé a bénéficié d'une enveloppe globale de 368 milliards 780 millions 237 mille 733 FCFA dont 216 milliards 032 millions 907mille 925 FCFA pour le fonctionnement y compris les salaires et abonnements et 152 milliards 737 millions pour l'investissement. Soit 6, 49% du budget national.

« En fin d'exercice 2017, le taux d'exécution global était de 91,11% dont 99% pour le fonctionnement et 79,87% pour l'investissement. Ce taux d'exécution pour l'investissement s'explique par l'existence de dotation liée à des bons et emprunts d'un montant de 23 milliards FCFA sans apport de financement qui n'ont pu être exécutés évidemment.

Ces dotations concernent la construction et l'équipement du CHR d'Abobo, la construction du centre national d'oncologie et de radiothérapie de Grand-Bassam », ta-il expliqué.

Ainsi, en faisant abstraction de ces dotations, le taux d'exécution des dépenses liées à l'investissement s'élève à 94%, selon Touré Kafouba. Il a relevé que les taux d'exécution ont connu une progression.

Et mieux, les dépenses engagées ont permis de faire des réalisations au profit de la population. « Au nombre des acquis, il faut noter la construction, la réhabilitation d'équipements d'infrastructures.

La mise aux normes des plateaux techniques, la lutte contre les maladies (vaccination, sensibilisation), les missions de contrôles de médicaments, les missions de contrôle des structures », at-il cité. Toutefois, des difficultés, a-t-il convenu, demeurent.

Et cela, a-t-il noté, concerne l'exécution et l'achè- vement des marchés en année courante, les difficultés de trésorerie pour certaines opérations sensibles : sang, dialyse, médicaments et évacuation sanitaire, la faible capacité technique et financière des PME à livrer dans les délais contractuels les infrastructures et équipements de qualité et le manque de synergie lors de la préparation du budget pour prendre en compte toutes les préoccupations.

Le traitement de ces difficultés, a estimé le directeur des affaires financières, pourrait permettre de procurer à la dépense publique de santé, l'efficacité recherchée, avec des résultats tangibles, mesurables et ayant un impact réel sur le bien-être des populations