Angola: Presse internationale - Nouvelles révélations accablantes sur Alvaro Sobrinho

Le journal Espresso, lui, dévoile que $ 182 millions avaient été détournés sur ses comptes et ceux de deux sociétés offshore. Cela fait sept ans que la justice portugaise et suisse enquête sur ces fraudes. Ces enquêtes ont démarré quand l'Angolais, qui touchait 70 000 euros en tant que CEO de Banco Espirito Santo Angola, s'est lancé dans l'achat d'appartements et d'immeubles de luxe au Portugal, tout en investissant dans le Sporting, club de football rival du Benfica.

Dans une série d'articles, les journalistes, dont ceux de Mediapart - site Web d'information français dont la réputation n'est plus à faire - et ceux d'Espresso, journal portugais, détaillent le mode d'emploi qu'a suivi Alvaro Sobrinho pour détourner 615 millions de dollars de la Banco Espirito Santo Angola, dont il était le Chief Executive Officer (CEO).

