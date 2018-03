Madagascar: Décès de Dilan Eléonore - Le CCID à Tana pour enquêter

La cause of death officielle avait intrigué ses parents puisque son death certificate fait mention qu'il est mort, suite à une maladie non transmissible. Ils avaient alors demandé une exhumation pour pouvoir faire une autopsie. La justice a accédé à leur demande en janvier dernier. Fait marquant : le Dr Gungadin indique que le jeune homme a succombé après avoir reçu un coup à la tête. Le Dr Boolell, ancien médecin légiste qui l'avait assisté, est également arrivé à cette conclusion. Ces derniers ont constaté d'autres blessures sur la dépouille de Dilan. Les limiers du CCID auront donc du pain sur la planche lors de leur séjour dans la Grande Ile.

