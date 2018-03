Ile Maurice: Airports of Rodrigues - Le syndicat réclame le départ de Claude Wong So

Le torchon brûle entre la Rodrigues Private Industries and Allied Workers Union (RPIAWU) et le chairman de l'Aiport of Rodrigues Ltd (ARL), Claude Wong So. A l'issue d'une réunion, hier, samedi 3 mars 2018, ce syndicat, représentant les employés de l'aéroport de Rodrigues ont réclamé la révocation de celui qui préside le conseil d'administration.

La réunion d'hier entre les syndicalistes et la direction de l'AOR avait pour objectif de discuter les conditions de travail du personnel et l'ambiance qui y règne, jugée «malsaine».

L'absence de Claude Wong So à cette réunion a été condamné par les syndicalistes. Finalement, Davis Hee Hong Wye, un des directeurs du conseil d'administration qui a présidé la rencontre. Lors de cette réunion, la RPIAWU a fait plusieurs revendications au représentant de l'ARL. Il a aussi mis sur le dos de Claude Wong So, la situation «tendue et malsaine» qui règne au sein de cette compagnie. Davis Hee Hong Wye a pris l'engagement de rapporter au board d'ARL les délibérations de la rencontre. Le syndicat fera également une demande auprès du Premier ministre, Pravind Jugnauth pour réclamer le départ du chairman de l'ARL.