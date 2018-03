Cote d'Ivoire: Gouvernement - Souleymane Diarrassouba aux mines et à l'industrie

Le suspense est fini. Le nouveau patron des Mines et de l'Industrie est désormais connu. Le ministre Souleymane Diarrassouba a été nommé par le président de la République comme ministre des Mines et de l'Industrie.

Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME remplace le ministre Jean-Claude Brou parti à Abuja pour occuper le poste de président de la Commission de la CEDEAO auquel il a été nommé, lors du dernier sommet des chefs d'Etat de l'organisation sousrégionale. Le ministre Souleymane Diarrassouba assure l'intérim de son ancien collègue.

Après seulement un an de présence au Gouvernement, voilà le ministre Souleymane Diarrassouba promu à la tête de cinq ministères. Faut-il s'é- tonner ? Assurément pas.

Quand on connait le parcours de ce jeune cadre brillant. Jusqu'à son entrée au gouvernement, le 11 janvier 2017, il était le directeur général du groupe Atlantic Business International (ABI), filiale du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc.

Le ministre Diarrassouba a précédemment occupé le poste de irecteur général d'Atlantic Financial Group (Groupe Banque Atlantique) et de la Banque Atlantique Côte d'Ivoire (BACI) puis comme cadre supérieur dans plusieurs établissements bancaires, notamment la SIB (Crédit Lyonnais), la COBACI, Ecobank et Versus Bank.

Son leadership et sa maîtrise de l'industrie bancaire nationale et régionale lui ont permis d'être élu par ses pairs comme président de la Fédération des Associations Professionnelles des Banques et Etablissements Financiers de l'UEMOA (FAPBEF-UEMOA) et président de l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d'Ivoire (APBEF-CI).

Il a également été 1er vice-président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI). Au plan politique, Souleymane Diarrassouba est vice-gouverneur du District autonome de Yamoussoukro, sa ville natale et secrétaire général adjoint du Rassemblement des Républicains (RDR) en charge du Commerce, des PME et de l'Artisanat.

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en Banque du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, d'un DESS Audit et contrôle de gestion de l'Université nationale de Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'Université Paris XII Val De Marne, et d'une Maîtrise de Sciences de gestion, option Finance de l'Université de Cocody, le ministre Souleymane Diarrassouba est également certifié « Advanced Management Program » de la MDE Business School en partenariat avec IESE Business School de Barcelone.

Au titre des distinctions, il est Officier de l'Ordre du mérite, Officier de l'Ordre de la solidarité et de la cohé- sion sociale et Officier de l'Ordre du mérite agricole de la République de Côte d'Ivoire.

Son dynamisme à la tête de l'ABI (Banque Atlantique), a valu à ce Groupe bancaire d'être désignée en 2016, meilleure banque d'Afrique de l'Ouest par l'African Bankers Awards.

Avant cette distinction, Souleymane Diarrassouba a été reconnu comme meilleur banquier de l'année 2015, lors de la 6ème édition des « Bâtisseurs de l'économie » et a reçu en 2014 le Prix Fadel du meilleur Manager du secteur bancaire.

C'est donc à un technocrate accompli que le président de la République, Alassane Ouattara, et le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly ont fait confiance pour gérer le secteur des Mines et de l'Industrie.