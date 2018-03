Cote d'Ivoire: Le complexe sportif de Bingerville livré

Le complexe sportif de Bingerville est désormais disponible. Il a été inauguré, jeudi, par le ministre des Sports et des Loisirs François Amichia. L'ouvrage comprend une tribune de 778 places, une pelouse pour le football et le rugby, des aires de jeux pour les sports de mains (basketball, handball, volley-ball), une salle de gymnastique et de fitness, des vestiaires, une infirmerie, des toilettes adaptées également aux personnes à mobilité réduite.

On y trouve également un parking et une allée pié- tonne bitumée, un logement pour le gardien, un restaurant de 50 places en cours de finition ainsi que des magasins et bureaux réhabilités.

Le ministre Amichia a remercié le chef de l'Etat sans qui rien n'aurait été possible. «Je remercie en premier lieu un bâtisseur infatigable, SEM Alassane Ouattara, le président de la République, qui a rendu possible la réhabilitation de cet ouvrage», a indiqué François Amichia.

En effet, pendant douze longues années, l'enceinte sportive était dans un état de délabrement avancé et ce n'est que le 16 mai 2012, avec l'adoption par le gouvernement du Programme de réhabilitation, d'équipements et de construction d'infrastructures sportives (PRECIS), qu'il a été inscrit sur la liste de ces infrastructures dont la réhabilitation était une priorité nationale.

C'est pourquoi, il a exprimé sa satisfaction ainsi que sa fierté car ce stade symbolise pour lui le renouveau, l'union, la fraternité et le futur du sport ivoirien.

Mme Yoda Koné Mariam, directrice générale de l'Office national des sports (ONS), a exprimé son immense joie et rappelé les étapes qui ont jalonné tout leur travail.