Le concours est exclusivement dédié aux jeunes filles des lycées de Côte d'Ivoire en classe de seconde à la Terminale.

Pour sa 1ère édition qui se tiendra le 7 mars prochain, de 14 h à 17 h, à l'Institut Français au Plateau, le Concours féminin d'art oratoire et de débat (Cfaod) est une plate forme qui vise à susciter, chez la jeunesse féminine, entre autres, l'aptitude de la prise de parole en public, former la jeunesse féminine ivoirienne aux vertus de la prise de parole et du débat en vue du développement de leur leadership et surtout à donner les rudiments à celles-ci à mieux s'exprimer.

Porté par la présidente de ladite Ong Audace-Ci (Appui au développement de l'art, la culture et de l'éducation en Côte d'Ivoire), le projet est porté par l'écrivaine et rédactrice en chef du magazine "Femme d'Afrique" Flore Hazoumé.

Cette première finale mettra aux prises 4 établissements secondaires : le Cours secondaire méthodiste de Yopougon- Niangon; le Cours secondaire méthodiste de Yopougon-Kouté; le Cours secondaire méthodiste de Koumassi et le Cours secondaire méthodiste de Cocody.

En plus des équipes de débat qui s'affronteront, il y aura également le concours des oratrices, au nombre de 4 portant sur les thèmes : « Contre les grossesses en milieu scolaire : problèmes et solutions » et « Moi présidente de la République en 2020 ».

Cette édition est dotée du Prix Jeannot Kouadio Ahoussou de "la meilleure Oratrice"; du Prix Ardci de "la Meilleure équipe de débat" ; du Prix Martine Coffie-Studer de "la meilleure débattrice et du Prix MarieAgathe Amoikon pour "la 2ème meilleure oratrice".