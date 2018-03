Ile Maurice: Ouverture de la pêche à la senne à Rodrigues - Et les mulets sautent...

À 11 h 35, lorsque la première pirogue accoste, les badauds, encore plus nombreux, s'y ruent. La fatigue a creusé le visage de Savrinio Ravina, un des pêcheurs. Mais la nouvelle est réjouissante. «Oui, la pêche a été bonne, mais je dois y retourner», dit-il. La barque est à moitié remplie. Les curieux et les touristes immortalisent la scène tandis que les amateurs du «bouillon blanc» convergent vers une vieille case en tôle pour être sûrs d'avoir du poisson.

Toutes voiles dehors, le Pas ti croire, ou encore Dieu le Père ainsi que les autres pirogues naviguent un peu plus au nord dans l'espoir de dénicher un coin poissonneux. Et la même manoeuvre recommence avec les filets et le «tam-tam».

