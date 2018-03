Cote d'Ivoire: Enlèvement et assassinat du petit Bouba - Dominique Ouattara apporte la compassion du couple présidentiel à la famille

Emue par cette marque d'affection, la famille, par la voix de son porte-parole Seydou Ouattara, a exprimé sa gratitude à la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, et à son époux, le président Alassane Ouattara. «Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces soutiens et cette mobilisation.

A ses côtés, on notait la présence de la ministre de la Solidarité, de la femme et de la Protection de l'Enfant, Mariatou Koné, de Mme Aya Virginie Touré, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Jeanne Peuhmond, Mme Sara Sako Fadiga, Mme Sita Kéïta et plusieurs membres de son cabinet.

J'espère que les coupables seront punis afin que nous n'ayons plus de telles choses dans notre pays. Je présente mes condoléances, à la famille Traoré, à tout le quartier de Williamsville et à toute la population. Que son âme repos en paix », a confié l'épouse du chef d'Etat.

«Je suis venue apporter ma compassion et celle du président de la République à la famille Traoré qui a perdu son fils dans des circonstances horribles. Je suis particulièrement émue et bouleversée par ce crime affreux.

Une semaine après son assassinat, la Côte d'Ivoire pleure toujours Aboubakar Siddick dit Bouba Traoré, petit garçon âgé d'à peine 4 ans. Sensible à la cause des enfants, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara ne pouvait donc pas rester silencieuse face à ce drame.

