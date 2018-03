Congo-Kinshasa: Appelant les femmes à la mobilisation générale. Odette Babandoa - "L'UPR est prête pour des bonnes élections"

Présidente de l'Union des Patriotes Républicains, UPR, et Ministre honoraire, Odette Babandoa appelle les femmes à se mettre en ordre de bataille pour les prochaines élections.

Cela, afin qu'au nom du principe de la parité homme-femme, qu'elles aient la volonté de briguer des postes à tous les niveaux du pouvoir public. «Au niveau de l'UPR, nous sommes prêts pour les élections à venir. Mais, nous voulons des bonnes élections. Je m'insurge contre l'actuelle loi électorale, contre la machine à voter ; mais aussi contre l'insécurité dans certaines zones du pays».

Aux antipodes des femmes qui restent préoccupées que par le port des pagnes le 8 mars prochain ou même la danse, le manger et le boire, elle, Odette Babandoa, se tord le cou pour l'intégration de la femme RD. Congolaise dans la gestion de la "Res Publica", à tout niveau que ce soit. Aux prises avec La Prospérité et le journal du Citoyen, samedi 3 mars 2018, la présidente de l'Union des Patriotes Républicains a dû passer en revue quelques sujets d'actualité qui suscitent réactions, çà et là, dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Elle est prête à manquer le sommeil dans le combat qu'elle mène pour l'alternance démocratique. En tout état de cause, Odette Babandoa reste ferme quant aux vœux d'inclusivité, de paix, et de crédibilité censés émailler les élections du 23 décembre prochain, en vue d'une alternance démocratique à la satisfaction de plus d'un.

Décor planté par la loi électorale

Face à la problématique de la caution d'éligibilité fixée à 1.000 dollar USD pour la législative nationale, la présidente de l'Union des Patriotes Républicains estime que les législateurs n'ont pas tenu compte de la situation socioéconomique des Citoyens. La caution exclut délibérément bon nombre de Citoyens aux prochaines échéances électorales, et donc, de la gestion de la chose publique. Alors qu'aucune personne qui se veut Candidat ne peut être exclue en raison de sa situation sociale. La problématique de la caution est une innovation anticonstitutionnelle», tance Odette Babandoa.

Pour elle, comme pour certaines autres voix, dans l'opposition comme au sein de la Société civile et autres mouvements citoyens, il vaut mieux élaguer certaines dispositions contenues dans la loi électorale, avant le rendez-vous électoral de décembre 2018. Question de donner une chance égale à tous les potentiels Candidats qui se présenteront auxdits suffrages.

Il sied de rappeler que, vexée par ce qu'elle qualifie des germes d'exclusion dont est porteuse la loi électorale, Odette Babandoa avait saisi la Cour constitutionnelle, indépendamment des Députés et Sénateurs, pour abrogation des certaines dispositions dont celle relative à la caution d'éligibilité telle que revue follement à la hausse, contrairement aux échéances électorales de 2006 et 2011. Contre toute attente, elle affirme que la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée, jusqu'ici, par rapport à ladite requête en inconstitutionnalité. Alors qu'elle a un délai de 30 jours pour répondre.

«Le Juge est souverain. Mais, il ne l'est pas au-dessus de la loi. Il est lié à la loi», fait-elle savoir. «Je m'insurge contre la machine à voter. Le peuple Congolais ne maîtrise pas cette technologie qu'on nous amène en dernière minute et qui montre ses défaillances en présence même du président de la CENI», renchérit-elle.

Vœu de l'UPR

Odette Babandoa éprouve son vœu de bâtir une République où il fait beau vivre, où son projet de société servira activement l'Etat Congolais.

«Nous ne pouvons, vraiment, pas avoir des pauvres au Congo, avec toutes les richesses que nous avons tant au niveau du sol que du sous sol. Mon parti est prêt à aller aux bonnes élections. L'UPR tient à ce qu'il y ait, réellement, des bonnes élections, à travers le territoire national. Nous avons une vision pour le pays, nous voulons participer à la gestion de notre pays ; apporter notre savoir-faire. Cela n'est possible que par le biais des élections ; et nous voulons des bonnes élections. Pas dans des conditions d'insécurité ; non plus avec la machine à voter», insiste-t-elle.