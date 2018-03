Congo-Kinshasa: Signaux ?

Quarante-cinq questions, toutes sur la fameuse machine à voter, ont été adressées à la CENI par l'Udps/Limete.

Des réponses attendues par la fille aînée de l'Opposition pourront probablement déterminer la position définitive qu'elle adoptera en rapport avec le processus électoral que mène Nangaa et les autres animateurs de la CENI. Il faudra, néanmoins, signaler qu'en plus de ces dernières, un remplacement du délégué de cette formation politique à la CENI est exigé.

Déjà, Minaku Aubin, speaker de l'Assemblée Nationale et secrétaire général de la MP, est dessus. Donc, après le duo UNC et alliés/Mlc-front pour le Respect de la Constitution et quelque peu l'AR, si les réponses de la CENI font mouche, l'une des formations principales du Rassop/Limete pourra céder aux sirènes des joutes électorales de décembre 2018. Seulement, la Commission Electorale Nationale Indépendante saura-t-elle envoyer les signaux nécessaires ? La question perdure. Il faudra attendre.

Toutefois, le fait même d'être dans l'attente semble être une avancée. La marche vers un plus large consensus autour des prochaines élections se construit peu-à-peu. Mais, certains dossiers paraissent ne point bouger d'une ligne. Tenez ! Si l'AR et l'Udps sont passées à la CENI, le G7 reste de marbre face à l'opération consultation de Nangaa. Là, les demandes sont plus que claires. Le grand point des exigences, c'est sans nul doute la décrispation politique. Et, au sommet des cas à traiter, il y a la relaxation des figures emblématiques, en commençant par celui de Moise Katumbi. L'écho de la phrase lancée par le Président du G7 perdure dans les esprits les plus attentifs. Cette plateforme n'adhérera aux élections qu'avec Katumbi libre au pays comme candidat. En voilà une réclamation qui hante, selon l'avis de quelques observateurs, la scène politique depuis décembre 2016. Au Centre Interdiocésain, en effet, la décrispation crispait plus que tout. Est-ce juste présentement que la donne pourrait changer ? Répondre qui peut.

Par ailleurs, le Comité Laïc de Coordination tout comme les pères de l'Eglise Catholique, loin du G7 et Cie n'ont, eux aussi, de cesse de réclamer l'application des dispositions en souffrance de l'Accord de la Saint Sylvestre dont principalement, la décrispation politique. Une demande qui n'a pas lieu pour Kinshasa qui soutient que le compromis du 31 décembre est pleinement appliqué. Quant à la décrispation, des prisonniers "politiques" n'ont de cesse d'être libérées. Pour l'Opposition, la quantité importe moins que la qualité des relaxés.

Le remodelage au Pprd et à la Vice-primature de l'Intérieur reconfigurerait le Pouvoir dans ce bras de fer avec le CLC/Eglise et l'Opposition. Et, le mois de mars tombe à pic pour le test d'une épreuve de force dans un tout nouveau décor. Tout comme ailleurs, pour éviter l'escalade, il appert que les deux parties devront lancer des signaux limpides d'apaisement. Car, à tout dire, les marches et échauffourées n'invoquent que le report des élections et un saut dans l'inconnu plutôt que l'alternance tant prônée.