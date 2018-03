Haute vision de protection de l'industrie locale. Souci de préserver et d'améliorer le social. Détermination à conjurer l'inadéquation entre l'offre et la demande des produits locaux.

Recherche de la maximisation des recettes et de la participation à la croissance économique. Hargne dans la lutte contre les importations et exportations frauduleuses et illégales. Jean-Lucien Tongba, Ministre d'Etat, Ministre du Commerce Extérieur, a pris, ici, une série d'arrêtés ministériels dont la portée consiste, désormais, à réguler, limiter ou suspendre l'importation d'un certain nombre des produits. Telle, une épée de Damoclès, cette kyrielle de mesures limite, premièrement, l'importation des barres de fer, des ciments gris et de clinkers dans la partie Ouest du territoire national.

Elle suspend également l'importation des bières et boissons gazeuses en RD. Congo. Puis, les sucres bruns sont soumis, à leur tour, à la limitation temporaire dans la partie ouest de la RD. Congo. Et, pour renforcer cette pile de mesures incitatives, Jean-Lucien Bussa modifie et complète son arrêté relatif aux marchandises prohibées ou soumises à des mesures restrictives à l'importation et à l'exportation. Dans la foulée, l'importation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique est soumise à la limitation drastique.

Il aura eu le temps de tâter le terrain, d'inspecter et d'en tirer des leçons. L'heure a donc sonné. Voilà l'option levée. Au Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa Tongba explique le bien-fondé de toutes ces décisions par le souci de régulation des importations et exportations. L'industrie locale, quoique confrontée à des nombreuses difficultés, mérite bien d'être protégée face à la concurrence extérieure et, surtout, à la concurrence déloyale. Lorsqu'il considère que certains produits venant des pays voisins et, de loin, des autres pays du monde, et dont la production aurait été d'avance subventionnée et qui, malheureusement, entrent frauduleusement sur le territoire national, il craint que l'incidence de leurs prix moins réduits ne puisse décourager l'industrie locale.

Et, pourtant, cette dernière est dans la plupart des cas, porteuse d'emplois, créatrice des richesses en termes des recettes ou, même, porteuse de croissance économique. A l'opposé, dans certaines parties du territoire où il y a carence de ces mêmes biens, il décide simplement de restreindre les importations. C'est dans cette optique que dans ces arrêtés, il y a des décisions dont le champ d'application est d'une portée nationale. Tandis que d'autres portent uniquement sur la partie Ouest de la RD. Congo.

Après six mois, conformément aux normes de l'Organisation Mondiale du Commerce et aux lois nationales, des évaluations seront faites, avant d'envisager la possibilité d'y introduire des améliorations éventuelles. Dans cette édition, La Prospérité, dans sa quête de l'information, livre l'intégralité de ces arrêtés-là. Il y en a cinq, au total. Et, selon les secteurs et catégories socio-professionnelles, les opérateurs économiques qui les liront, devront, à tout prix, se tenir sur leurs gardes, pour ne pas ramer à contre-courant. Car, cette fois-ci, l'Etat congolais, après plusieurs avertissements, va passer aux sanctions contre les opérateurs maffieux ou véreux.