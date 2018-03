Congo-Kinshasa: Echos des Léopards - Ley Matampi Vumi à la recherche d'un club !

L'international gardien congolais, Ley Matampi Vumi est depuis samedi 3 mars dernier, en rupture de contrat avec le Tout-Puissant Mazembe Englebert.

D'après les sources concordantes, le gardien congolais aurait manifesté son intention de quitter Mazembe pour aller évoluer ailleurs, et, le club lushois à accéder à sa demande. Matampi Vumi est donc à la recherche d'un nouveau club.

Le TPM le remercie pour les services rendus et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Vumi Ley Matampi, faut-il noter, a commencé sa carrière de footballeur à l'As Vclub en 2004, puis, il rejoint Dcmp en 2005. Il dispute avec Motema Pembe 200 rencontres de championnat en six ans, et gagne la Linafoot en 2005 et 2008, ainsi que la Coupe du Congo en 2006, 2009 et 2010. Ses bonnes performances en club lui valent d'être sélectionné pour la première fois à l'équipe nationale, pour un match amical contre l'Egypte, le 11 août 2010. Il entre en jeu à la 57e minute de la rencontre, perdue sur le score de six buts à trois, en remplacement de Mulopo Kudimbana.

En février 2011, il fait partie du groupe appelé par le sélectionneur congolais Santos Muntubile pour disputer le Championnat d'Afrique des nations 2011. Il ne dispute aucune rencontre de la phase finale disputée au Soudan qui voit la RDC éliminée en quart de finale par la Tunisie (0-1). Un mois plus tard, il est appelé pour la deuxième fois à l'équipe nationale par le sélectionneur français Robert Nouzaret pour un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2014, disputé face à Ile Maurice. Il n'entre pas en jeu lors de la rencontre remportée sur le score de 3 buts à 0.

Il rejoint en décembre 2011, le Tout-Puissant Mazembe avec qui il signe un contrat de six ans. Il retrouve dans ce club le titulaire de l'équipe nationale Robert Kidiaba et devient, comme en sélection, son remplaçant. En janvier 2012, il honore sa quatrième sélection à l'équipe nationale lors d'un match amical face à Oman qui se termine sur un score nul (2-2), mais perd ensuite sa place, en raison de son statut de remplaçant en club. Il ne dispute que quatorze rencontres avec le TPM qui remporte en 2012 et 2013 le titre de champion. Il est prêté en novembre 2013 au club angolais de Kabuscorp, champion en titre de la Girabola, puis revient au sein du Dcmp.

En 2016, il fait partie de l'épopée du Chan et fut un des acteurs principaux de la RD Congo notamment, en s'illustrant en demi-finale contre la Guinée. Le 22 octobre 2016, Matampi quitte le Daring Club Motema Pembe pour rejoindre le Sharks XI FC. Le 26 octobre 2016, quatre jours après son arrivée au Sharks XI FC, le Tout- Puissant Mazembe le réclame à cause d'un transfert faussé. Il participa à la Coupe d'Afrique des nations de football 2017 et fut titulaire dans tous les matches de son équipe. Ses qualités techniques dans le but ont fait de lui l'un des bons gardiens de ce jour. Bon vent.