Congo-Kinshasa: Après deux jours d'intenses réflexions / Affaires Foncières - Me Lumeya promet un document de politique nationale

C'est le vendredi 2 mars dernier que les travaux de deux jours réunissant les acteurs fonciers ont pris fin.

Comme tout grand rendez-vous d'évaluation et projection, ces assises ont eu à faire un état des lieux, avant de proposer une série de recommandations dont la nécessité d'organiser des séminaires de remise à niveau des agents et cadres du ministre. Mais, encore, la mécanisation des agents matriculés non payés jusqu'à ce jour, la vulgarisation du statut et du code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat, la nécessité d'uniformiser les programmes d'enseignement dans toutes les écoles nationales des cadastres ainsi que de réaménager leurs infrastructures etc. Ministre des Affaires foncières, Lumeya-Dhu-Maleghi a rassuré sur sa volonté d'en tenir compte. En effet, rapportent des sources, il va faire élaborer un document de politique nationale qui devra permettre qu'une reforme bénéfique au pays soit impulsée dans le domaine des Affaires Foncières. Par ailleurs, Lumeya promet de répondre aux diverses préoccupations soulevées.

Pour le ministre Lumeya-Dhu-Maleghi, l'objectif est atteint. «Je suis satisfait, mais je crois que nous allons continuer à réfléchir pendant des mois à venir. Ce n'est qu'un début, nous allons passer beaucoup de temps dans la réflexion. Vous savez que les techniques changent, nous ne devons pas rester statiques, nous devons plutôt être des agents dynamiques, prêts à travailler pour l'intérêt de la nation», a déclaré le Ministre des Affaires Foncières. Et, de poursuivre : «les recommandations et suggestions assorties de nos assises, coulées sous forme de résolutions, seront désormais sanctionnées par les instructions des services. J'ose espérer que cela vous permettra de booster et pourquoi pas éradiquer les conflits fonciers qui gangrènent le domaine foncier. Il va sans dire que la maximisation des recettes de l'Etat et la paix sociale seront garanties au travers des actes que vous aurez à poser».

Le Ministre Lumeya a également rassuré ses collaborateurs de la prise en compte, dans les jours à venir, des éléments des réponses fournis sur des préoccupations en rapport avec les matières d'évaluation. «Nous allons élaborer un document de politique nationale, lequel donnera lieux à la réforme foncière dans notre pays», a-t-il conclu, tout en félicitant les participants pour le résultat du travail abattu.

Pour ceux qui ne le savent pas, la mission et la responsabilité dévolues au ministère des Affaires foncières, et lui confiées par le Gouvernement de la République, reposent sur trois piliers : la bonne gouvernance, la réduction ou l'éradication des conflits fonciers ainsi que la maximisation des recettes de l'Etat.

Focus

Durant ce rendez-vous, quatre commissions au total se sont penchées sur des questions administratives, questions liées aux titres immobiliers ; des questions du cadastre foncier et fiscal, ainsi que les questions sur les contentieux fonciers et immobiliers. A la suite de ces échanges dans les diverses commissions, plusieurs résolutions ont été formulées. Parmi lesquelles, la nécessité d'organiser des séminaires de remise à niveau des agents et cadres du ministère des Affaires Foncières; la mécanisation des agents matriculés non payés jusqu'à ce jour; la vulgarisation du statut et du code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat; la nécessité d'uniformiser les programmes d'enseignement dans toutes les écoles nationales du cadastre ainsi que le réaménagement des infrastructures; encourager positivement les agents et cadres qui se distinguent selon le niveau de leurs fonctions; assister financièrement ou matériellement certaines circonscriptions foncières.

Une autre recommandation est celle axée sur la nécessité pour les agents et cadres des bureaux de contentieux de prêter serment afin de revêtir officiellement la qualité d'Officier de police judiciaire en vue de leur permettre de sécuriser l'Etat par ces procès dans l'exercice de leurs fonctions au bureau des contentieux.