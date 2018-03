La sortie officielle d'un nouveau parti politique est attendue dans les prochains jours en RD. Congo.

Il s'agit d'ARENAS, Alliance pour le Renouveau National et la Solidarité. Camille Madobolo, Président national de ce jeune parti, l'a annoncée le samedi 3 mars 2018 au cours d'une cérémonie d'échange des vœux qui a réuni tous les membres et sympathisants dudit parti à l'Hôtel Finess, à Bandalungwa. Il en a profité pour présenter ses vœux de bonheur, de prospérité, de bonne santé, de longévité et de plein succès pour l'année 2018 à tous les membres du parti, leurs familles respectives et tous ceux qui leurs sont chers. Visant la conquête du pouvoir à tous les niveaux aux prochaines élections, l'ARENAS se veut porteuse d'un projet de société inédit au pays, a-t-il soutenu. Car, dit-il, la RD. Congo "n'a jamais eu un programme cohérent pour son développement".

Dans son mot de circonstance, l'homme ne s'est pas empêché de rendre gloire et honneur à Dieu pour avoir permis cette rencontre tant attendue par tous les membres de son parti. Il a, ensuite, imploré que la miséricorde et la grâce du Seigneur accompagnent l'auguste assemblée réunie au nom d'ARENAS, tout au long de l'année en cours.

Au cœur de cet événement, le Président national d'ARENAS a remercié et félicité tous les membres du Directoire du parti et aussi, tous les membres fondateurs au nom de leurs courages couronnés aujourd'hui par l'existence effective de ce parti. Puis, il a exprimé sa profonde gratitude envers tous les nouveaux membres, sympathisants et membres effectifs qui ont pris part à cette cérémonie d'échange des vœux.

Dans son speech, Camille Madobolo a fixé l'opinion quant à l'enregistrement d'ARENAS en tant que parti politique au niveau du Ministère de l'Intérieur.

Ainsi, une commission a été déjà mise en place pour préparer la sortie officielle dont le jour et la date seront communiqués incessamment à travers la presse, a-t-il indiqué. Et, tous les autres détails sur la ligne doctrinale du parti, son idéologie ainsi que tous les arguments justifiant l'existence de ce dernier seront détaillés lors de sa présentation aux congolais, a poursuivi Camille Madobolo. Du reste, l'ARENAS doit se mettre en ordre de bataille pour la conquête du pouvoir en RD. Congo, a-t-il laissé entendre. Pour ce faire, des ateliers pour le renforcement des capacités des femmes en marge du mois de la femme, mais aussi pour les hommes sont déjà prévus, a-t-on appris, avec l'objectif essentiel de former, de sensibiliser et de préparer les cadres et autres membres pour son implantation et la propagande politique par rapport aux élections en perspective.

Ces derniers doivent être en mesure de répondre convenablement à toutes les questions de la population sur l'ensemble de la République, tel que le souhaite l'ARENAS. En plus, selon les statuts et les règlements d'ordre intérieur de l'Alliance pour le Renouveau National et la Solidarité, les travaux de ces ateliers vont également viser les ligues des jeunes, des femmes et des organisations des masses notamment, les travailleurs, les PME, les organisations professionnelles et les ONG, a signifié Camille Madobolo. Pour lui, l'ARENAS doit atteindre tous les jeunes et femmes qui sont reconnus comme des grands animateurs des partis politiques en RD. Congo. "C'est un grand travail, mais on va essayer de faire l'essentiel pour que les jeunes et les femmes soient formés pour qu'ils soient intéressés à la vie politique du pays.

Puisque quand on ne forme pas les gens, ils réagissent autrement. Or, l'ignorance est très mauvaise, elle est même mortelle", dixit le Président national de l'Alliance pour le Renouveau National et la Solidarité. "L'ARENAS est un parti du peuple". De ce fait, l'objectif est de gagner aux élections pour mieux défendre l'intérêt du pays, a-t-il conclu, tout en invitant tous les jeunes, membres effectifs et tous les sympathisants d'ARENAS à vulgariser l'idéologie de ce parti afin de conduire les congolais au bien-être collectif.