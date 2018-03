Les rideaux de la 30ème session de l'Assemblée Générale des Cadres Dirigeants de la Régideso SA (AGCDR) sont tombés le vendredi 2 mars 2018, au Centre de Formation de la Régideso SA, dans la commune de Ngaliema.

Au terme de ces travaux de cinq jours, soit du 26 février au 2 mars, les participants, qui ne sont autres que les Directeurs Provinciaux de la Régideso SA, (Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Bandundu, Province-Orientale, Kasaï Oriental, Equateur, Kasaï Central), les Directeurs de Kinshasa, la délégation syndicale, les Conseillers... , se sont tous engagés dans la mise en œuvre des objectifs du plan d'entreprise 2018 en vue de redresser leur entreprise.

La journée du vendredi 2 mars a été consacrée à la clôture de la 30ème session de l'Assemblée Générale des Cadres Dirigeants de la Régideso SA (AGCDR). Dans le rapport final, les participants se sont engagés dans la mise en œuvre des objectifs du plan d'entreprise 2018.

Pour la Direction Générale habilitée par le Conseil d'Administration, les objectifs à atteindre sont, entre autres, accroître la mobilisation des ressources nécessaires aux investissements, renforcer le partenariat et la confiance avec les bailleurs des fonds à travers une table ronde et avec l'Etat.

Au Secrétariat Général, prévenir les risques judiciaires, assurer la protection du patrimoine de l'entreprise, faire la mise à jour permanente du site web de la Régideso SA, améliorer la communication tant interne qu'externe

A la Direction Centrale de Contrôle de Gestion et organisation de budget de veiller à la mise en œuvre du plan de rationalisation des charges, appuyer le suivi des décisions du plan d'entreprise.

La Direction Centrale d'Exploitation est chargée d'assurer la maintenance des équipements téléphoniques, améliorer le rendement réseau de 54 à 62%.

La Direction Centrale, Commerciale et Marketing devra améliorer le taux de la facturation, réaliser le taux de recouvrement de 80% et de récupération de 20%.

La Direction Centrale de l'Approvisionnement logistique est appelée à soutenir l'exploitation par l'approvisionnement régulier et à temps des produits chimiques.

A la Direction Centrale de Développement et Réhabilitation, il est recommandé d'améliorer le taux de desserte à 48 % en 2018 en milieu urbain.

Pour ce qui est de la Direction de système d'intervention, il est question d'installer la téléphonie dans les grands centres de la Régideso, finaliser et implanté le système d'information intégrée de suivi des stocks et approvisionnements et de la logistique.

La Direction Centrale des Finances et Comptabilité est chargée, elle, d'assurer l'affectation rationnelle des ressources financières au besoin du Provider.

La Direction Centrale des Ressources humaines, devra s'atteler à terminer l'informatisation de la base des données Ressources humaines, assurer la gestion de la relève du personnel en retraite, assurer le renforcement des capacités agents et cadres par la formation.

Me Placide Yoko Yakembe, ci-devant Président du Conseil D'administration, a, dans son discours de clôture, félicité les cadres dirigeants pour le travail abattu dans l'intérêt de l'entreprise. Travail qui a consisté en la recherche des moyens les plus variés et d'obstacles qui entravent le redressement de cette entreprise commerciale. A l'en croire, la Régideso SA est une grande entreprise chargée de gérer un grand patrimoine qui est l'eau potable. Et, de dire que le service d'eau potable est un service vital. «L'eau c'est la vie, et la vie que nous avons est celle de 80.000.000 d'habitants », a-t-il renchéri. Ce, avant de souligner que chaque année, la population augmente. Et, il faut que la Régideso SA cesse de traîner le pied sur l'évolution de la population. «La population à besoin de l'eau potable de bonne quantité, fourni régulièrement et en quantité suffisante », a soutenu le PCA Yoko. Cependant, il a déploré le fait que pendant ses 80 ans d'existence, la Régideso SA n'a pu produire que moins de 30% des besoins de la population. Ce qui, pour lui, n'est pas normal. «Nous devons travailler durement pour donner l'eau potable aux 145 territoires qui forment le pays », a-t-il insisté. Ainsi, il a invité les participants à travailler durement pour atteindre les objectifs consignés dans le plan d'entreprise 2018.

Pour Désiré Bagbeni Adeito, Directeur Général Adjoint de la Régideso SA, ce forum a permis de trouver des stratégies susceptibles d'aider l'entreprise à faire face aux enjeux majeurs. Et, de rappeler qu'au cours de ces assises, un état des lieux de l'entreprise a été fait, des objectifs ont été fixés, un plan d'entreprise pour y parvenir a été élaboré. Raison pour laquelle, il a salué la détermination des participants qui va permettre la réussite du plan stratégique. D'après lui, ce plan stratégique, outil de gestion visant le redressement de l'entreprise, exige un grand effort en termes de mobilisation des moyens pour son financement. Son souhait est que les actions prioritaires qui ont été revues ou prises en charge aient des effets positifs sur l'entreprise. Pour y arriver, le DGA a lancé un appel à un leadership fort des responsables.

«La Direction Générale ne ménagera aucun effort pour fournir les moyens tant matériels que financiers pour l'amélioration de la productivité de l'entreprise, par conséquent son redressement », conclut-il.

Il y a lieu de noter que la cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du Directeur Général de la Régideso SA, Clément Nkashama Mubiayi.