Congo-Kinshasa/Maroc: Ligue de champions de la CAF - Vclub séjourne depuis samedi au Maroc pour affronter Difâa El Jadid

Selon Tpmazembe.com, l'entraîneur Pamphile Mihayo pourra compter sur le retour de Nathan Sinkala et Adama Traore. Nathan Sinkala qui s'est remis de sa blessure, s'entraîne à fond pour briguer de nouveau une place de titulaire. Pour sa part, Adama Traore qui a manqué la Super Coupe afin de régler un problème administratif à Bamako, a aussi repris les entrainements. Ces deux renforts seront disponibles pour ce match. Il sera par contre privé de Kévin Mundeko, suspendu, et le Zambien Kabaso Chongo.

Malgré la performance des Marocains face aux Bissao-Guinéens de Benfica par 10-0 lors de la phase préliminaire, Vclub n'a nullement peur de son adversaire, déclarent les membres du staff de l'équipe. L'unique obstacle que Vclub pourrait faire face, ce sont les conditions hivernales du climat, étant donné que l'équipe est habituée à évoluer sous la température de plus ou moins 30 degrés. Le match sera officié par un trio sierra léonais. Il s'agit de Raymond Coker : Arbitre central, Michael Conteh : Assistant 1, Ibrahim Bah : Assistant 2 et Thomas Patrick Kangoma : Arbitre protocolaire. Le Sénégalais Oumar Diop sera Commissaire au match.

