Congo-Kinshasa: Fonction Publique - A quand la décoration des Secrétaires Généraux retraités ?

Dernièrement, apprend-on des sources dignes de foi, c'est le Directeur de cabinet du Ministre de la Fonction Publique, Emery-Patrice Nlandu Mandundu, qui leur a répondu, en renvoyant le dossier auprès de CENACOM, une structure qui s'occupe des contentieux au sein de la Fonction Publique. Une manière de gérer le dossier que les Secrétaires Généraux retraités ont très mal apprécié. D'autant plus que leur situation sociale ne fait que s'empirer. Depuis le mois de janvier, ces pensionnés de l'Etat congolais n'ont touché aucun frais. Et pourtant, c'est de leur droit. Ils demandent aussi que la situation de leur rémunération soit régularisée.

Le Collectif de Secrétaires Généraux se demande si la fameuse cérémonie de décoration n'aura plus lieu. Dans le cas contraire, qu'on leur dise carrément, au lieu de laisser planer le suspense. Ils dénoncent également le fait de n'avoir pas reçu la totalité de leurs indemnités de fin carrière. L'enveloppe, précisent-ils, avait été mal calculée. Un dossier pour lequel ils ont aussitôt saisi le Ministre de la Fonction Publique et dont la solution n'a pas encore été trouvée.

Plus de 7 mois après, ces hauts fonctionnaires de l'Etat qui ont servi la République toute leur vie durant, semblent être abandonnés à leur triste sort. En tout cas, ils ne cessent de se poser mille et une questions: «A quand les avantages liés à l'éméritat ? A quand la cérémonie de décoration ?... »

