Ile Maurice: Goodlands - Amrine rêve de transmettre sa passion à travers ses toiles

Amrine Noushrine Fareedun habite Goodlands depuis 27 ans. Elle travaille actuellement comme enseignante à l'école primaire Northlands de Triolet. Toutefois, sa passion est le dessin et la peinture sur toile.

Tout a débuté en 2014. Après son mariage, Amrine Noushrine Fareedun ne travaillait pas et comme elle pratiquait l'art au collège, elle a décidé de faire des dessins et des peintures à la maison, histoire de s'occuper et faire passer le temps. «Mon mari m'a aidée à améliorer mes compétences en dessin, notamment en me donnant toutes les facilités nécessaires», indique-t-elle.

Au fil du temps, elle a également créé une page Facebook Amrine's Canvas Painting pour partager son talent. Elle a vu que ses dessins étaient admirés par beaucoup de gens et un jour, elle a eu une proposition d'achat pour l'un d'eux. C'est à partir de là que la jeune femme a décidé de prendre des commandes pour la peinture sur toile.

Ses toiles, elle les fait pour toutes les occasions. Amrine Fareedun précise que si elle est invitée à une cérémonie de mariage, un anniversaire ou tout autre événement pour un proche, un ami proche ou des étrangers, elle dessine une très belle toile pour ses hôtes, tient-elle à préciser au cours d'un brin de causette.

La jeune femme, qui a un sourire éclatant, explique aussi que les peintures qu'elle fait sur commande sont normalement ce qu'a choisi le client, y compris les couleurs. «Ce sont eux qui viennent avec leurs idées et leurs demandes.»

Il y a beaucoup de couleurs qui doivent être faites à partir de mélanges, ce qui, selon elle, est la partie la plus difficile de ses peintures.

Elle ne s'attendait jamais à faire du commerce de son talent et de sa passion pour les dessins et les peintures. Mais elle est heureuse de ce qu'elle a accompli. «Les dessins et les peintures ne sont pas faits à la hâte. Vous devez être patient et le faire avec amour afin de vous exprimer correctement», poursuit-elle.

«Je ne fais pas ce travail pour de l'argent parce que j'ai du plaisir à dessiner et à peindre, je ne demande que le prix de mes matériaux», explique Amrine Fareedun. Elle songe actuellement à donner des cours de peinture sur toile et est prête à partager ses connaissances avec quiconque qui souhaiterait la rejoindre.