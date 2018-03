Togo: Une dame trouve la mort, sa fillette de 8 mois blessée

Le week-end dernier a été triste au Carrefour Agbonou dans la ville d'Atakpamé. Et pour cause, selon nos confrères de Togotimes.info, une dame avec à son dos son bébé a été mortellement heurtée dans ce carrefour qui donne sur la Nationale N°1 et qui donne sur le Nord du Togo.

D'après certains témoins qui se sont confiés au Correspondant de notre confrère, « le véhicule de marque HYUNDA immatriculé TG 1407 AS ayant quitté Lomé pour se rendre à Kara pour des funérailles est tombé en panne mécanique et tiré par un autre véhicule à l'aide d'un câble, a, au cours de son trajet à hauteur du pont d'Agbonou à Atakpamé et suite à la rupture du câble, fait marche arrière et heurté mortellement la Dame qui voulait traverser la chaussée avec sa fille ».

Aussi, d'autres détails apportés par les témoins indiquent que le conducteur, un directeur de société demeurant à Lomé ayant aperçu la Dame et sa fillette au moment où son véhicule faisait la marche arrière après rupture du câble d'avec le véhicule qui le tirait, avait pourtant tenté de les éviter mais fort malheureusement, il a fini par les heurter.

La police, s'étant transportée sur les lieux a fait le constat selon lequel il y a eu un mort et une fillette de 8 mois blessée. La fillette a été admise au Centre Hospitalier Régional d'Atakpamé. Le corps de la victime a été confié à sa famille après le constat.